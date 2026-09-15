Maharajganj News: स्कूटी सवार भाई-बहन का पीछा कर अभद्रता करने के आरोप में युवक को हिरासत में लिया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:11 AM IST
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बाइक से स्कूटी का किया पीछा, युवती का हाथ पकड़कर दे दिया धक्का
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र की नगर पंचायत परतावल के एक वार्ड निवासी भाई-बहन स्कूटी से कहीं जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में एक बाइक सवार युवक स्कूटी का पीछा करने लगा और विरोध करने पर युवती को धक्का दे दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार रविवार को परतावल निवासी युवक अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूटी से हरपुर महंत गया था। शाम को दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक सवार युवक उनके पीछे लग गया। आरोप है कि युवक काफी दूर तक उनकी स्कूटी का पीछा करता रहा और बाइक को कभी आगे तो कभी पीछे करता रहा। इस दौरान वह भाई-बहन से दुर्व्यवहार भी करता रहा।
चौपरिया गांव के पास पेट्रोल पंप के समीप युवती ने बाइक सवार युवक की हरकतों का विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने युवती का पहले हाथ पकड़ लिया फिर उसे धक्का दे दिया। घटना से दोनों भाई-बहन घबरा गए और उन्होंने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।
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पुलिस ने पीड़ित को पुलिस चौकी पर तहरीर देने के लिए कहा। इसके बाद मामले की शिकायत परतावल चौकी पुलिस से की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रभारी एसओ राजेश सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच-पड़ताल में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र की नगर पंचायत परतावल के एक वार्ड निवासी भाई-बहन स्कूटी से कहीं जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में एक बाइक सवार युवक स्कूटी का पीछा करने लगा और विरोध करने पर युवती को धक्का दे दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार रविवार को परतावल निवासी युवक अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूटी से हरपुर महंत गया था। शाम को दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक सवार युवक उनके पीछे लग गया। आरोप है कि युवक काफी दूर तक उनकी स्कूटी का पीछा करता रहा और बाइक को कभी आगे तो कभी पीछे करता रहा। इस दौरान वह भाई-बहन से दुर्व्यवहार भी करता रहा।
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चौपरिया गांव के पास पेट्रोल पंप के समीप युवती ने बाइक सवार युवक की हरकतों का विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने युवती का पहले हाथ पकड़ लिया फिर उसे धक्का दे दिया। घटना से दोनों भाई-बहन घबरा गए और उन्होंने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।
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पुलिस ने पीड़ित को पुलिस चौकी पर तहरीर देने के लिए कहा। इसके बाद मामले की शिकायत परतावल चौकी पुलिस से की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रभारी एसओ राजेश सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच-पड़ताल में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।