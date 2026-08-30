Maharajganj News: मुंबई में समुद्र में मछली पकड़ने गया सोहगीबरवा का युवक पांच दिन से लापता

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साथियों ने दी परिजन को सूचना, पत्नी नौ माह की गर्भवतीपरिजन ने सर्च ऑपरेशन तेज कराने की लगाई गुहारनिचलौल। मुंबई में समुद्र में मछली पकड़ने गए सोहगीबरवा के भोथहा निवासी चंदन मांझी (35) पांच दिनों से लापता हैं। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। चंदन के साथ काम करने वाले गांव के ही सुभाष और दिनेश ने उनके लापता होने की सूचना परिजन को दी। इसके बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।जानकारी के अनुसार, चंदन मांझी आजीविका के लिए मुंबई के वसई क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी किला के पास मछली पकड़ने का काम करते थे। परिजन के अनुसार वह समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया। साथी मजदूरों की सूचना के बाद परिजन अपने स्तर से उनकी तलाश में जुटे हैं।चंदन के परिवार में पत्नी के अलावा चार बेटियां हैं। उनकी पत्नी नौ माह की गर्भवती हैं। परिजन उनकी सलामती की उम्मीद लगाए बैठे हैं और लगातार उनके वापस लौटने की राह देख रहे हैं। परिजन ने पुलिस और संबंधित प्रशासन से समुद्र में सर्च ऑपरेशन तेज कराने की मांग की है। वहीं किसी तरह की साजिश की आशंका होने पर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।सीओ रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस दुख की घड़ी में पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। मामले से सोहगीबरवा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया है। परिजन से संपर्क कर आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद उच्चाधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा।