Maharajganj News: 35 हजार की बकाया मजदूरी मांगी तो कारपेंटर को दी पीटने की धमकी

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बड़हरा बरईपार टोला बरौली निवासी सविता देवी ने तहरीर में बताया कि उनके पति पवन एक लकड़ी व्यवसायी के यहां कारपेंटर का काम करते हैं। आरोप है कि दुकानदार ने पहले 20 हजार रुपये मजदूरी बकाया कर दिया। इसके बाद उनके पति ने तीन महीने तक काम किया, जिसमें 15 हजार रुपये मजदूरी और हो गई। आरोप है कि बकाया मांगने पर दुकानदार ने उनके पति के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मारने-पीटने की धमकी दी। विरोध करने पर उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।