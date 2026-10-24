फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A woman filed a complaint at the police station, accusing a timber businessman of using casteist slurs and abusive language.

Maharajganj News: 35 हजार की बकाया मजदूरी मांगी तो कारपेंटर को दी पीटने की धमकी

Sat, 24 Oct 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
A woman filed a complaint at the police station, accusing a timber businessman of using casteist slurs and abusive language.
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा बरईपार टोला बरौली में मजदूरी मांगने पर एक कारपेंटर को मारने-पीटने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लकड़ी व्यवसायी ने मजदूरी मांगने पर कारपेंटर और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की। पीड़ित की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

बड़हरा बरईपार टोला बरौली निवासी सविता देवी ने तहरीर में बताया कि उनके पति पवन एक लकड़ी व्यवसायी के यहां कारपेंटर का काम करते हैं। आरोप है कि दुकानदार ने पहले 20 हजार रुपये मजदूरी बकाया कर दिया। इसके बाद उनके पति ने तीन महीने तक काम किया, जिसमें 15 हजार रुपये मजदूरी और हो गई। आरोप है कि बकाया मांगने पर दुकानदार ने उनके पति के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मारने-पीटने की धमकी दी। विरोध करने पर उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed