Maharajganj News: हाईवे पर स्टंट कर रील बनाने वाली युवती समेत तीन पर कार्रवाई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:06 AM IST
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फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के बीच स्टंट करते हुए रील बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में पुलिस ने युवती समेत तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। फरेंदा पुलिस ने रील बनाने में प्रयोग करने वाले दोनों बाइक कब्जे में ले लिया है।
थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के अनुसार, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया गया था। पोस्ट में सड़क पर युवती के रील बनाने और इससे हादसे की आशंका को लेकर सवाल उठाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि प्रसारित वीडियो फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरानगर टोला ढोढापुर स्थित गोरखपुर-सोनौली एनएच मार्ग का है। पुलिस के अनुसार, वीडियो में युवती सड़क पर स्टंट करते हुए रील बना रही थी। इस दौरान वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया गया, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ने की स्थिति बनी।
पुलिस ने युवती की पहचान प्रीति चौधरी निवासी हनुमान नगर, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम मथुरानगर ढोढापुर, थाना फरेंदा, महराजगंज के रूप में की है। उसके साथ मौजूद दो अन्य लोगों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
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थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के अनुसार, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया गया था। पोस्ट में सड़क पर युवती के रील बनाने और इससे हादसे की आशंका को लेकर सवाल उठाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि प्रसारित वीडियो फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरानगर टोला ढोढापुर स्थित गोरखपुर-सोनौली एनएच मार्ग का है। पुलिस के अनुसार, वीडियो में युवती सड़क पर स्टंट करते हुए रील बना रही थी। इस दौरान वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया गया, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ने की स्थिति बनी।
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पुलिस ने युवती की पहचान प्रीति चौधरी निवासी हनुमान नगर, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम मथुरानगर ढोढापुर, थाना फरेंदा, महराजगंज के रूप में की है। उसके साथ मौजूद दो अन्य लोगों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
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