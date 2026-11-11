Maharajganj News: दीवार गिराने और मारपीट का आरोप, आठ पर प्राथमिकी दर्ज

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गांव निवासी रमाकांत ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 30 जुलाई को वह अपने पुराने मकान के दक्षिण तरफ स्थित जमीन पर शौचालय निर्माण के लिए पक्की दीवार बनवा रहे थे। इसी दौरान मकान के पीछे की जमीन से रास्ता मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि रामसूरत मद्देशिया, विमली, मनोहर, नीतीश, गफ्फार और उसके बेटे समेत पनेवां गांव निवासी बरकल्ला की पत्नी और बेटे ने एकजुट होकर उन पर हमला कर दिया।पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने लाठी-डंडों और चाकू से मारपीट की। साथ ही निर्माणाधीन दीवार गिरा दी और हैंडपंप व उसकी टोटी भी तोड़ दी। रमाकांत ने पुलिस पर भी दबाव बनाकर सुलहनामा पर हस्ताक्षर कराने और एक हजार रुपये जबरन लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोतवाली और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।