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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A clean-up drive began on Friday around the major Durga Puja pandals in the city.

Maharajganj News: नगर पालिका ने नगर में चलाया सफाई अभियान

Sat, 10 Oct 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:47 AM IST
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A clean-up drive began on Friday around the major Durga Puja pandals in the city.
सिसवा बाजार। आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को ध्यान में रखकर नगर पालिका प्रशासन ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत सड़कों के गड्ढों को राबिश और मिट्टी से भरा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, नगर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास शुक्रवार को साफ-सफाई अभियान शुरू हो गया है।
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महोत्सव के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार मिट्टी और राबिश भरवाकर रास्तों को दुरुस्त कराया जा रहा है। नपा अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल व प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
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