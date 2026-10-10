Maharajganj News: नगर पालिका ने नगर में चलाया सफाई अभियान

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महोत्सव के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार मिट्टी और राबिश भरवाकर रास्तों को दुरुस्त कराया जा रहा है। नपा अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल व प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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सिसवा बाजार। आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को ध्यान में रखकर नगर पालिका प्रशासन ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत सड़कों के गड्ढों को राबिश और मिट्टी से भरा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, नगर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास शुक्रवार को साफ-सफाई अभियान शुरू हो गया है।