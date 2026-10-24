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Maharajganj News: संचारी रोगों से बचाव के लिए किया गया जागरूक

Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
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A campaign was conducted at Chiutahan crossroads and in Basantpur village.
महराजगंज। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत शुक्रवार को चिउटहां चौराहा व बसंतपुर गांव में अभियान की मॉनिटरिंग और सत्यापन किया गया। इस दौरान संचारी रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया।
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चिउटहां चौराहे पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केपी सिंह ने अभियान के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सिसवा सीएचसी के अधीक्षक डॉ. ईश्वर चंद, जिला मलेरिया अधिकारी नीलोत्पल और वेक्टर बॉर्न रोग के जिला सलाहकार कौलेश्वर कुमार मौजूद रहे। घुघली ब्लॉक के बसंतपुर गांव में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित विक्रम उपस्थित रहे।
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इस मौके पर डॉ. केपी सिंह ने लोगों को संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि घरों के आसपास जमा कूड़े का उचित निस्तारण करें और नालियों की नियमित सफाई कराएं। कहीं भी जलभराव न होने दें तथा स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।
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उन्होंने कहा कि बुखार होने पर मरीज को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। चिकित्सक की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन न करें। समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम किया जा सकता है।
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