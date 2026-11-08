Maharajganj News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

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जानकारी के अनुसार, बरनहवा गांव निवासी दीनबंधु साहनी (35) पुत्र छोटई साहनी शनिवार शाम करीब चार बजे बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की ऑटो रिक्शा से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दीनबंधु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची परसामलिक पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें सीएचसी रतनपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया। वहां शनिवार देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का भी गोरखपुर में इलाज चल रहा है।थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में घायल एक युवक की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।दीनबंधु की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी पूनम साहनी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे दो बेटियां खुशी (आठ वर्ष), रिया (छह वर्ष) और 10 माह का बेटा प्रियांशु छोड़ गए हैं। पिता की मौत से मासूम बच्चों के सिर से साया उठ गया।