Maharajganj News: एसटीएफ के रडार पर 85 ग्रामीण डाक सेवक

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विगत दिनों गोंडा और बलरामपुर में 42 ग्रामीण डाक सेवक फर्जी अंकपत्र पर नौकरी करते मिले थे, जिन्हें जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश की भर्तियां जांच के दायरे में आ गई हैं।एसटीएफ ने सभी जिलों में इस दौरान हुई भर्तियो के अभिलेख सत्यापन शुरू कर दिया। महराजगंज के डाक एसडीआई बसंत कुमार ने बताया कि गोंडा और बलरामपुर में हुई जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल और इंटर के फर्जी अंकपत्र लगाकर मेरिट में स्थान बना लिया था। अधिक अंक दिखाकर उन्होंने चयन हासिल किया।सत्यापन के दौरान जब बोर्ड से अंकपत्रों का मिलान किया गया तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। इसके बाद विभाग ने सभी 42 डाक सेवकों को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई।इस तरह का मामला सामने आने के बाद डाक विभाग ने सभी डाक सर्किल की भर्ती के अभिलेख सत्यापन शुरू करा दिया है।सर्किल एसडीआई शिव कुमार ने बताया कि इससे पहले भी अगस्त 2022 में गाजीपुर में 112 में से 33 आवेदकों के प्रपत्र फर्जी मिल चुके हैं। वहां भी बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों के बोर्डों के फर्जी प्रमाणपत्र लगाए गए थे।