Maharajganj News: खेत में छिपाकर रखा था 72 बोरी चाइनीज लहसुन, एसएसबी ने दबोचा

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प्रत्येक बोरी में 20 किलोग्राम सहित कुल 1,440 किलोग्राम चाइनीज लहसुन बरामदनिचलौल। एसएसबी के जवानों ने मंगलवार की रात खेत में छिपाकर रखी गई चाइनीज लहसुन की 72 बोरियां बरामद की। तस्कर लहसुन को पिकअप में लादकर दूसरे स्थान पर भेजने की तैयारी में थे। इसी दौरान एसएसबी की कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।सहायक कमांडेंट संदीप सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाल सीमा से करीब 500 मीटर दूर सीमावर्ती ग्रामसभा कनमिसवा के टोला तिलबारी स्थित खेत में भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन छिपाकर रखा गया है। सूचना मिलते ही बीओपी पथलहवा के जवानों ने तत्काल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।तलाशी के दौरान खेत में छिपाकर रखी गईं 72 बोरियां बरामद हुईं। जांच में प्रत्येक बोरी में 20 किलोग्राम लहसुन पाया गया। इस तरह कुल 1,440 किलोग्राम चाइनीज लहसुन बरामद हुआ। एसएसबी ने बरामद लहसुन को जब्त कर लिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए इसे कस्टम निचलौल को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, मौके से फरार तस्करों की पहचान और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है।