Maharajganj News: 30 पेटी बंटी बबली शराब बरामद, दो गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
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फरेंदा। पुलिस ने बुधवार को कस्बे के उत्तरी बाईपास फ्लाईओवर के नीचे से जांच के दौरान एक बैगनार में लदी 30 पेटी बंटी बबली के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के अनुसार, वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली गई, उसमें 30 पेटी बंटी बबली बरामद हुआ। कार सवार महेंद्र निवासी भगवतनगर परसिया टोला बदालीपुर व बृजेश निवासी भैया फरेंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपी कोई कागजात नहीं दिखा सके न ही संतोषजनक जवाब दे सके। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है।
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