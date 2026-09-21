Maharajganj News: नेपाल में भारत से तस्करी कर लाई गई 27 क्विंटल सरसों बरामद

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पुलिस के मुताबिक, बरामद सरसों की अनुमानित कीमत चार लाख 73 हजार 620 नेपाली रुपये है। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। लुम्बिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय दाड़, जिला पुलिस कार्यालय नवलपरासी और इलाका पुलिस कार्यालय महेशपुर की संयुक्त टीम ने शेड पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वहां रखी सरसों बरामद हुई।पुलिस ने बरामद सरसों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए महेशपुर कस्टम कार्यालय को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मामले में तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।