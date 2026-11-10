महराजगंज: 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या, पोखरे के पास खेत में मिला शव; गांव में मची सनसनी

पुलिस ने भी देर रात तक खोजबीन की लेकिन युवक का पता नहीं चला। मंगलवार भोर करीब पांच बजे शौच के लिए निकली महिलाओं ने पोखरे के उत्तर शाह आलम के खेत में शव पड़ा देखा। इसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ जुट गई। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। युवक के सीने पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं।

सीओ नौतनवा बसंत सिंह, थानाध्यक्ष विवेक सिंह, नौतनवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से एक माचिस और 150 रुपये बरामद हुए हैं।