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महराजगंज: 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या, पोखरे के पास खेत में मिला शव; गांव में मची सनसनी

Tue, 10 Nov 2026 08:23 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 08:23 PM IST
सार

पुलिस ने भी देर रात तक खोजबीन की लेकिन युवक का पता नहीं चला। मंगलवार भोर करीब पांच बजे शौच के लिए निकली महिलाओं ने पोखरे के उत्तर शाह आलम के खेत में शव पड़ा देखा। इसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ जुट गई। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की।

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18 Year Old Youth Murdered with Sharp Weapon Body Found in Field Near Pond
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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परसामलिक थाना क्षेत्र के सिरसिया मशर्की टोला पिपरवास में सोमवार रात 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह उसका शव गांव के उत्तर पोखरे के पास एक खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की।

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सोमवार शाम घर से निकला था

जानकारी के अनुसार, पिपरवास निवासी राम अचल गुप्ता का छोटा बेटा शिवनंदन उर्फ विकास गुप्ता सोमवार शाम घर से निकला था। शाम 6:26 बजे मां रंभा देवी ने फोन किया तो उसने बताया कि पोखरे पर है और थोड़ी देर में घर आ जाएगा। इसके बाद शाम 6:56 बजे मां ने खाना खाने के लिए फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने पोखरे और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

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सीने पर धारदार हथियार से वार के निशान

पुलिस ने भी देर रात तक खोजबीन की लेकिन युवक का पता नहीं चला। मंगलवार भोर करीब पांच बजे शौच के लिए निकली महिलाओं ने पोखरे के उत्तर शाह आलम के खेत में शव पड़ा देखा। इसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ जुट गई। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। युवक के सीने पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं।

सीओ नौतनवा बसंत सिंह, थानाध्यक्ष विवेक सिंह, नौतनवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से एक माचिस और 150 रुपये बरामद हुए हैं।

 

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मृतक के बाबा जोखू गुप्ता ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है। मां रंभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पिता सऊदी से लौट रहे थे, बेटे की मौत की खबर ने तोड़ा

शिवनंदन दो भाइयों में छोटा था। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और बाबा के साथ सब्जी बेचने में हाथ बंटाता था। बड़ा भाई नंदलाल घर पर ही रहता है। उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। शिवनंदन की अभी शादी नहीं हुई थी। पिता राम अचल गुप्ता रोजी-रोटी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते हैं। सोमवार को उनकी घर लौटने के लिए फ्लाइट थी लेकिन सऊदी से मुंबई पहुंचने के बाद वह वहीं फंस गए। मंगलवार को मुंबई से घर आने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच बेटे की हत्या की खबर ने परिवार को झकझोर दिया।

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