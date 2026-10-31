Lalitpur News: व्यापार बंधु बैठक, समस्याओं के समाधान के निर्देश

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अपर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को बिजली के तारों पर लटक रहे पेड़ों की नियमित छंटाई कराने को कहा। इससे किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहेगी। शिखर चंद्र जैन के प्रकरण में विद्युत केबल और सर्विस केबल को दूसरे पोल पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा को मांस, मछली और अंडे की दुकानों के लिए निर्धारित स्थान चिह्नित करने को कहा गया। उन्हें इन दुकानों को वहां विस्थापित करने के भी निर्देश दिए गए। संचालन उपायुक्त राज्य कर हीरालाल जायसवाल ने किया। बैठक में सहायक आयुक्त अरविंद कुमार मिश्र, राज्य कर अधिकारी तेज प्रताप सिंह,जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल,प्रधान सहायक मनीष कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर, कमलेश सराफ,जिला महामंत्री अनिल जैन के अलावा विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि और व्यापारी शामिल हुए।

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ललितपुर। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक में व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अपर जिलाधिकारी ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से समाधान कराने के निर्देश दिए।