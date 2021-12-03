Lalitpur News: आत्महत्या को उकसाने में दो को पांच वर्ष की सजा

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यह मामला साढ़े चार वर्ष पुराना है। थाना बालाबेहट के ग्राम महोली निवासी फूल सिंह ने पाली थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2022 को दोपहर 12.45 बजे इस्माइल और इस्राइल उर्फ पप्पू ने उनकी दुकान पर आकर गाली-गलौज की। आरोपियों ने फूल सिंह का कॉलर पकड़कर पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसी दौरान फूल सिंह को सूचना मिली कि उनके 19 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार ने आत्महत्या कर ली है। अनिल ने पिता की पिटाई और बेइज्जती से आहत होकर डोंगराघाटी में फंदे से लटककर जान दे दी थी। फूल सिंह ने अपनी तहरीर में कहा था कि यदि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट न की होती तो उनका बेटा आत्मग्लानि में यह कदम नहीं उठाता। थाना पाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे।न्यायालय का निर्णययह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई की। दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने दोषियों की जेल में बिताई अवधि को उनकी सजा में समायोजित करने के भी आदेश दिए हैं।अधिवक्ता की टिप्पणीसहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने इस फैसले पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रताड़ना के कारण आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। निर्दोष लोग किसी न किसी उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लिटौरिया ने लोगों से प्रताड़ना करने वालों से न डरने और कानून का सहारा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने के बजाय रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।