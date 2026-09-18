Lalitpur News: कैटरिंग यूनिट की जांच में तीन अवैध वैंडर पकड़े, गंदगी फैलाने में एक पर जुर्माना

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रेल यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री व बेहतर खानपान उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की कैटरिंग सेवाओं के अंतर्गत कैटरिंग यूनिट द्वारा ट्रेनों व स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया। इसके तहत कैटरिंग यूनिट की टीम ने झांसी से ललितपुर के बीच चलने वाली समता एक्सप्रेस, दोनों ओर से पंजाबमेल एक्सप्रेस और अप रूट की वंदेभारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार में खानपान की जांच की। इसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस में चाय व कॉफी के कम निर्धारित मानक से छोटे पाए गए, जो टीम द्वारा नष्ट कराए गए। वहीं टीम द्वारा ललितपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान तीन अनधिकृत वैंडर पकड़े गए और एक व्यक्ति पर गंदगी फैलाने पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार इन चारों से कुल 4,085 रुपये जुर्माना वसूला गया।

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ललितपुर। रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग यूनिट द्वारा जांच की गई, जिसमें तीन अनधिकृत वैंडर पकड़े गए, जबकि एक व्यक्ति पर परिसर में गंदगी फैलाने पर कार्रवाई की गई। टीम द्वारा इन चारों मामलों में 4,085 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।