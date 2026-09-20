Lalitpur News: अमझर नदी किनारे युवाओं ने सजाई भगवान गणेश की भव्य झांकी

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समिति के सदस्यों के अनुसार प्रतिदिन करीब एक से दो हजार लोग झांकी देखने आते हैं। समिति में लगभग 15 युवा जुड़े हुए हैं। समिति के सदस्य हरिओम ने बताया कि पिछले वर्ष परसोन तालाब पर झांकी लगाई गई थी। इस वर्ष इसे अमझर नदी के पास अमझरा घाटी में सजाया गया है। झांकी तैयार करने में करीब 80 हजार रुपये खर्च हुए हैं। यह राशि समिति से जुड़े युवाओं ने आपस में एकत्रित की है।

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पाली/बंगरिया। अमझरा घाटी स्थित अमझर नदी किनारे बांस का मचान बनाकर उस पर भगवान गणेश की आकर्षक झांकी सजाई गई है। अमझरा सरकार सेवा समिति ने यह झांकी तैयार की है। रात के समय इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।