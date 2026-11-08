Lalitpur News: दीपों की रोशनी से जगमगाया जनपद, आतिशबाजी से गूंजा आसमान

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दीपावली को लेकर सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल रही। धनतेरस और छोटी दिवाली के बाद रविवार को भी लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। लक्ष्मी स्वरूपा ग्वालिन, मिट्टी के दीये, डिब्बियां, मिट्टी की चक्की, सुराती, लक्ष्मी-गणेश की तस्वीरें, लाई, खील, बताशे, रंगोली के रंग और बंदनवार की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। सरदार पटेल प्रतिमा स्थल से घंटाघर, महावीर प्याऊ, सावरकर चौक, आजाद चौक, नदीपुरा, चौकाबाग, वर्णी चौराहा, देवगढ़ रोड, नेहरू नगर, जुगपुरा, पिसनारी और कैलगुवां चौराहा सहित शहर के प्रमुख बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। मुख्य बाजार में घंटाघर से सावरकर चौक तक ग्राहकों की आवाजाही से रौनक बनी रही। खील, लाई, बताशे, चिरौंजी, नारियल, पान और फूलों की दुकानों पर भी खूब खरीदारी हुई।रंग-बिरंगी झालरों से सजाए घर और प्रतिष्ठानदीपावली पर लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाया। दरवाजों पर फूलों की मालाओं और शुभ-लाभ लिखी बंदनवार लगाई गईं। घरों के बाहर रंगोली बनाई गई और मां लक्ष्मी के चरण चिह्न सजाए गए। रंग-बिरंगी विद्युत झालरों और लैंप से घर-द्वार रोशन किए गए। लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार घरों और प्रतिष्ठानों की साज-सज्जा की।शुभ मुहूर्त में हुआ लक्ष्मी-गणेश पूजनरविवार शाम को लोगों ने शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और ग्वालिन को मिष्ठान, पकवान, लाई-खील और खीर का भोग लगाया। इसके बाद घंटा-घड़ियाल बजाकर आरती की। पूजन स्थल पर लेपन कर हाथ के चिह्न बनाए और तिलक किया गया। लोगों ने दीपावली पर खरीदे गए नए बर्तनों, चांदी के सिक्कों और रुपयों का भी पूजन किया। पूजा के बाद घरों के आंगन, छतों और दरवाजों पर दीये जलाए गए।पटाखों की आवाज से गूंजता रहा आसमानलक्ष्मी-गणेश पूजन के बाद लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर आतिशबाजी की। बच्चों में पटाखे चलाने को लेकर खासा उत्साह रहा। उन्होंने फुलझड़ी, चिटपिटी, रॉकेट और चकरी चलाकर पर्व की खुशियां मनाईं। देर रात तक शहर के अलग-अलग इलाकों में पटाखों की आवाज गूंजती रही।गो-पूजन कर गायों को पहनाए मुरगरेदीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने गो-पूजन भी किया। गायों को तिलक लगाकर पूड़ी-सब्जी खिलाई गई। उन्हें लेपन की छाप से सजाया गया। इसके साथ ही रंग-बिरंगे मुरगरे और घंटियां पहनाकर गो-सेवा की गई।मिठाई और उपहारों का खूब हुआ आदान-प्रदानदीपावली पर एक-दूसरे को उपहार देकर खुशियां बांटने की परंपरा भी निभाई गई। रविवार को मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने रिश्तेदारों और परिचितों को देने के लिए मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स और सजावटी उपहार भी खरीदे।मंदिरों में जलाए दीप, की पूजा-अर्चनादीपावली पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। तुवन मंदिर, जगदीश मंदिर, श्रीनृसिंह मंदिर, चंडी मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सुम्मेरा तालाब स्थित छोटी देवी मंदिर, सरदारपुरा स्थित शंकरजी मंदिर, थानेश्वर मंदिर, रावरपुरा स्थित मुरलीधर मंदिर, महावीरपुरा स्थित मदनमोहनजी मंदिर, हनुमानजी मंदिर और राधा-कृष्ण मंदिर सहित अन्य मंदिरों में लोगों ने दीप जलाकर पूजा-अर्चना की। मंदिरों को भी विद्युत झालरों और दीपों से सजाया गया।कमल के फूल और मोरपंख की रही मांगलक्ष्मी पूजन के लिए बाजार में कमल के फूलों की खूब मांग रही। लोगों ने खिले फूलों के साथ कलियां भी खरीदीं। एक कमल का फूल 50 रुपये तक में बिका, जबकि शाम को इसकी कीमत घटकर 20 से 30 रुपये तक रह गई। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने की परंपरा के चलते इसकी मांग बनी रही। इसके साथ ही बाजार में मोरपंख की भी खूब बिक्री हुई।