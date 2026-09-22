Lalitpur News: 31.15 लाख से तहसीलों के भवनों की होगी रंगाई-पुताई व मरम्मत

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तहसील परिसर में कार्यालय व शौचालय में कहीं नल नहीं है तो कई क्षतिग्रस्त बने हुए हैं। कहीं दीवारों की रंगाई-पुताई नहीं हैं। साथ ही खिड़कियों में कांच व दरवाजे तक जर्जर बने हुए हैं। छतों से भी सीलन आ रही है। लेकिन, अब तहसील के कार्यालय व भवन दुरुस्त होंगे। इनमें तालबेहट तहसील में शौचालय की मरम्मत, आवासीय भवनों की छत और खिड़की दरवाजे लगाए जाएंगे। पाली तहसील के भवन की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। वहीं सदर तहसील में तहसीलदार का चेंबर का कार्य, दीवारों की रंगाई-पुताई और खिड़कियों की मरम्मत कराई जाएगी। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निविदाएं मांगी गईं हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय चंद्र ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य शुरू किया जाएगा। विज्ञापन

तहसील परिसर में कार्यालय व शौचालय में कहीं नल नहीं है तो कई क्षतिग्रस्त बने हुए हैं। कहीं दीवारों की रंगाई-पुताई नहीं हैं। साथ ही खिड़कियों में कांच व दरवाजे तक जर्जर बने हुए हैं। छतों से भी सीलन आ रही है। लेकिन, अब तहसील के कार्यालय व भवन दुरुस्त होंगे। इनमें तालबेहट तहसील में शौचालय की मरम्मत, आवासीय भवनों की छत और खिड़की दरवाजे लगाए जाएंगे। पाली तहसील के भवन की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। वहीं सदर तहसील में तहसीलदार का चेंबर का कार्य, दीवारों की रंगाई-पुताई और खिड़कियों की मरम्मत कराई जाएगी। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निविदाएं मांगी गईं हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय चंद्र ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य शुरू किया जाएगा।

ललितपुर। जिले की चार तहसीलों के भवन परिसर में जल्द ही कमियां दूर होंगी। तहसील सदर, तालबेहट, पाली व मड़ावरा में मरम्मत व रंगाई-पुताई का कार्य किया जाएगा। साथ ही, खिड़की व दरवाजे समेत शौचालयों की मरम्मत होगी। जिलाधिकारी के आवासीय भवन की रंगाई-पुताई व मरम्मत का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 31.95 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रकिया शुरू कर दी है।