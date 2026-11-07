Lalitpur News: सुषमा,दीक्षा और अंजलि रंगोली प्रतियोगिता में अव्वल

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प्रतियोगिता में छात्राओं ने समूहों में मिलकर आकर्षक रंगोलियां सजाईं। किसी ने रंगों से शुभ धनतेरस का संदेश उकेरा। कुछ छात्राओं ने कमल के फूल, दीपक और देवी के चरणों की सुंदर आकृतियां बनाईं। शिक्षकों और अभिभावकों ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस अवसर पर सुजान सिंह परमार, राजकुमार शुक्ला सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। प्रतियोगिता में सुषमा ने प्रथम स्थान पर रही, उन्हें 501 रुपये, शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दीक्षा द्वितीय स्थान पर रहीं, जिन्हें 251 रुपये, शील्ड और प्रमाण पत्र मिले। अंजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त कर 101 रुपये, शील्ड और प्रमाण पत्र हासिल किए। इस अवसर पर सुजान सिंह परमार, राजकुमार शुक्ला, शोभाराम, देव सिंह, निहाल, रोहित, दीपेंद्र, प्रसन्न, नारायण, नरेंद्र, सविता और सोनम सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।छात्राओं ने बनाई आकर्षक रंगोलीललितपुर। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रजवारा में दीपोत्सव के महापर्व पर छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई। इस दौरान उन्होंने दीपोत्सव भी मनाया। रंगोली प्रतियोगिता में शिवन्या, प्रिंसी, वैष्णवी, मुस्कान, अवनी, राजमणि, अंजलि, खुशबू, प्राची, नाबिया, कल्पना, अंजना, करिश्मा, निराली और रिया शामिल थीं। शिक्षिका शोभना शांडिल्य, नाजिया कौशर, तजिंदर कौर और वंदना व्यास, अभिलाषा तिवारी और गुंजा खरे भी मौजूद रहीं।