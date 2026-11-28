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ललितपुर। ग्राम खड़ोवरा स्थित पं. रुद्रनारायण त्रिवेणी शर्मा मेमोरियल हाईस्कूल में द्यार्थियों को स्वगणना और जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इसमें छात्रों को जनगणना के उद्देश्यों और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रबंधक सुनील शर्मा ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि स्वगणना के तहत व्यक्ति स्वयं अपने और परिवार से जुड़ी निर्धारित जानकारियां दर्ज करता है। प्रधानाचार्य आशीष दीक्षित ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास होता है। इसके साथ ही उनमें नागरिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होता है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अनेक शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं।