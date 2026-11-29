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झांसी। कलक्ट्रेट के सामने सड़क पर करीब चार महीने से ब्रेकर का निर्माण आधा-अधूरा पड़ा हुआ है। इस अधूरे ब्रेकर से रोजाना राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद अफसरों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा हैए जबकि इस रास्ते पर ही लोक निर्माण विभाग समेत जनपद के सभी आला अफसर रोजाना ही गुजरते हैं।यातायात नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 4 अगस्त को यहां ब्रेकर का निर्माण कराना शुरू कराया गया, लेकिन अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। इसके बाद यहां निर्माण नहीं कराया गया। इस आधे अधूरे निर्माण को अभियंता पूरा कराना भूल गए। करीब चार महीने से महानगर की इस व्यस्तम सड़क पर ब्रेकर अधूरा पड़ा है। आसपास के दुकानदारों ने बताया रोजाना रात में दोपहिया चालक इस वजह से गिरकर चोटिल होते हैं। अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता का कहना है कि इस समस्या को जल्द खत्म कराया जाएगा।