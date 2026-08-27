Lalitpur News: मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 को स्टेडियम में होंगी खेलकूद प्रतियोगिताएं
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:38 AM IST
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ललितपुर। हॉकी के महानतम खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध स्व. मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहायक जिला क्रीड़ाधिकारी प्रमोद जायसवाल ने बताया कि मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्टेडियम में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाएगा। 14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों के लिए वाॅलीबॉल, एथलेटिक, बास्केट बॉल प्रतियोगिता होगी। 30 अगस्त को स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद साइकिल रेसिंग का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ व जिपं अध्यक्ष कैलाश निरंजन और अधिकारी विजयी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। संवाद
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