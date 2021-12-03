Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Shops on the sidewalk; the entire city stuck in a traffic jam

Lalitpur News: दुकानें फुटपाथ पर, जाम में फंसा पूरा शहर

Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Shops on the sidewalk; the entire city stuck in a traffic jam
ललितपुर। दिवाली के त्योहार पर शहर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। घंटाघर, महावीर प्याऊ और सावरकर चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर जाम लगा है। सदरकांटा और तहसील तिराहा पर भी लगातार जाम लग रहा है।
विज्ञापन

शुक्रवार को दिवाली के लिए शहर के बाजार सज गए। यातायात विभाग ने तीन-चार पहिया वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार किया। सदर कांटा से घंटाघर मार्ग नो एंट्री जोन घोषित हुआ। वाहन नई तहसील से सदरकांटा और पुरानी तहसील की ओर आ-जा रहे थे। इस बदलाव से दिन भर जाम रहा, जो दोपहर बाद और गंभीर हो गया। यातायात नियंत्रण के लिए होम गार्डों व कर्मचारियों को तैनात किया गया, पर जाम से राहत नहीं मिली। सड़क के मध्य व फुटपाथ पर पूजन सामग्री की दुकानें लगने से भीड़ और जाम बढ़ा। इससे दो पहिया वाहन भी मुश्किल से चल पाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed