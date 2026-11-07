Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   SDM and CO distributed gifts to Sahariya families

Lalitpur News: सहरिया परिवारों को एसडीएम और सीओ ने बांटे उपहार

Sat, 07 Nov 2026 12:37 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
SDM and CO distributed gifts to Sahariya families
पाली। दिवाली के त्योहार पर सहरिया जनजाति के परिवारों की खुशियों में शामिल होने के लिए तहसील प्रशासन ने विशेष पहल की। उपहार पाकर सहरिया समुदाय के लोगों के चेहरे खिल उठे।
विज्ञापन

एसडीएम पाली घनश्याम भारतीय, क्षेत्राधिकारी राजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार अरसलान उर रशीद और नायब तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने सहरिया परिवारों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार भेंट किए। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। एसडीएम घनश्याम भारतीय ने कहा कि दिवाली खुशियों और आपसी प्रेम का त्योहार है। हर परिवार को यह पर्व शांति और उल्लास के साथ मनाने का अवसर मिलना चाहिए। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी परिवार त्योहार की खुशियों से वंचित न रहे। सीओ राजेश श्रीवास्तव ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाने की अपील की। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक रामकुमार तिवारी और संबंधित गांवों के प्रधान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed