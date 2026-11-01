फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Risk to passengers from dogs at Amrit Bharat stations

Lalitpur News: अमृत भारत स्टेशन पर यात्रियों को कुत्तों से खतरा

Sun, 01 Nov 2026 01:51 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Risk to passengers from dogs at Amrit Bharat stations
ललितपुर। ललितपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और टिकट घर के पास हॉल में आवारा कुत्तों ने डेरा डाल लिया है। झुंड में घूम रहे इन कुत्तों से यात्रियों में भय बना हुआ है। अमृत भारत स्टेशनों की श्रेणी में शामिल होने के बावजूद ललितपुर स्टेशन पर यह समस्या गंभीर है। खासकर बच्चों, वृद्धों और महिला यात्रियों को अधिक डर लग रहा है। बीते दिनों शहर में कई राहगीरों को कुत्तों ने काटा था, जिसके पीड़ित मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। शनिवार को मुख्य गेट, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म एक, दो व तीन नंबर पर कई कुत्ते देखे गए। यात्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और बचकर बाहर निकल रहे थे। पीआरओ, रेलवे झांसी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा पशुओं को बाहर निकाला जाता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed