विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसान निजी खर्च पर सौर पंप और डीजल इंजन का उपयोग कर खेतों में पलेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि रबी की बुवाई से पहले खेतों में पलेवा आवश्यक है। बिजली की समस्या के कारण नलकूपों से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पा रही है। कई बार बिजली आने पर भी वोल्टेज इतना कम रहता है कि मोटर नहीं चल पाती। इससे किसानों को खेत तैयार करने में कठिनाई हो रही है। इस समस्या के कारण किसानों ने अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने से भी दूरी बना ली है। वे डीजल खरीदकर इंजन चला रहे हैं या सौर पंप से पानी पहुंचा रहे हैं। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।अस्थायी कनेक्शनों में कमीबांसी बिजली उपकेंद्र के आंकड़े अस्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों की संख्या में कमी दर्शाते हैं। पिछली अवधि में उपकेंद्र से लगभग 700 अस्थायी बिजली कनेक्शन लिए गए थे। इस अवधि में अब तक केवल 250 किसानों ने ही कनेक्शन लिए हैं। यह पिछली अवधि की तुलना में अस्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों की संख्या में बड़ी गिरावट है। किसान रामनारायण नायक ने कर्ज लेकर सोलर पैनल लगवाया, जबकि भोगीराम मिश्र डीजल खरीदकर पंप से पलेवा कर रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।सिंचाई के लिए दस घंटे बिजली देने का सैड्यूल है, उसी हिसाब से बिजली दी जा रही है। बांसी बिजली घर से अधिक दूरी और ओवरलोड के कारण लो वोल्टेज की समस्या है। बार में बनने वाले बिजली घर के लिए कल्याणपुरा से पच्चीस किलोमीटर का सर्वे पूरा हो गया है, बिजली घर बनने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा-सुमित सुनौरिया,अवर अभियंता उपकेंद्र-बांसी