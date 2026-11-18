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इससे पहले जनपद के 1,39,739 किसानों को 66 करोड़ 69 लाख 97 हजार 843 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी। अब दूसरी किस्त के रूप में 75,486 किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी स्वयं राहत वितरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पात्र किसानों को समय से सहायता मिल सके। विज्ञापन

जिला प्रशासन का लक्ष्य अतिवृष्टि से प्रभावित प्रत्येक पात्र किसान तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इसके लिए राहत राशि का वितरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से शेष किसानों को भी जल्द लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले जनपद के 1,39,739 किसानों को 66 करोड़ 69 लाख 97 हजार 843 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी। अब दूसरी किस्त के रूप में 75,486 किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी स्वयं राहत वितरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पात्र किसानों को समय से सहायता मिल सके।जिला प्रशासन का लक्ष्य अतिवृष्टि से प्रभावित प्रत्येक पात्र किसान तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इसके लिए राहत राशि का वितरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से शेष किसानों को भी जल्द लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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ललितपुर। अतिवृष्टि से प्रभावित जनपद के 75,486 किसानों के बैंक खातों में मंगलवार को 34 करोड़ 64 लाख 75 हजार 47 रुपये की अतिरिक्त राहत राशि भेजी गई। इसके साथ ही अब तक कुल 2,15,225 किसानों को 101 करोड़ 34 लाख 72 हजार 890 रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि शासन से सोमवार को 36 करोड़ रुपये की धनराशि जारी हुई थी, जिसे मंगलवार को किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दिया गया। शेष पात्र किसानों तक भी जल्द सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।