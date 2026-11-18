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जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा। वहीं, सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम या विवरण में संशोधन कराने के लिए फार्म-8 भरना होगा। मतदाता बीएलओ, तहसील कार्यालय और पंजीकरण केंद्रों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।16 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियांपुनरीक्षण अभियान के तहत 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।राजनीतिक दलों से मांगा सहयोगप्रशासन ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से अभियान में सहयोग करने की अपील की है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो सकें और मतदाता सूची का सत्यापन पूरा किया जा सके।प्रशासन ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से अभियान में सहयोग करने की अपील की है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो सकें और मतदाता सूची का सत्यापन पूरा किया जा सके।