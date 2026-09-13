Lalitpur News: पार्क और तालाब बने आकर्षण का केंद्र

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पार्क के आसपास रैंप, व्यू पॉइंट और प्राकृतिक वातावरण विकसित किया जा रहा है। फुटा तालाब का जीर्णोद्धार होने से उसका प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हो गया है। युवा और श्रद्धालु यहां के प्राकृतिक नजारों को मोबाइल कैमरे में कैद करते हैं। वे फोटो और सेल्फी भी लेते दिखाई देते हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण के बाद नियमित साफ-सफाई, सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इससे यह बच्चों और नगरवासियों के लिए लंबे समय तक उपयोगी बना रहेगा।कोटपार्क का निर्माण तेजी से हो रहा है और जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि तैयार होने पर यह बच्चों, युवाओं और श्रद्धालुओं को बेहतर मनोरंजन व वातावरण देगा।मनीष कुमार तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्षफोटो संख्या-14फुटा तालाब के अद्भुत जीर्णोद्धार की सराहना की। उन्होंने बताया कि युवा यहां नहाने आते हैं और बच्चे तैराकी सीख सकते हैं। तालाब प्राकृतिक वातावरण से घिरा है, जिससे इसका दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। विश्वकर्मा के अनुसार, तालाब और पार्क के विकास से नगरवासियों को बेहतर स्थान मिला है।राघवेंद्र विश्वकर्माइनसेटफोटो-15पार्क के पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अराजक तत्वों ने इसे कई बार क्षतिग्रस्त किया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी तोड़फोड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। सेन ने प्रशासन से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।अंकित सेन0 / 25,000