फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Parks and ponds have become centers of attraction.

Lalitpur News: पार्क और तालाब बने आकर्षण का केंद्र

Sun, 13 Sep 2026 01:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Parks and ponds have become centers of attraction.
पाली। नगर पंचायत नीलकंठेश्वर धाम के पास बच्चों के लिए एक पार्क बना रही है। फुटा तालाब का भी जीर्णोद्धार किया गया है, जिसे नगरवासी और श्रद्धालु खूब पसंद कर रहे हैं। यह स्थान धार्मिक वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और मनोरंजन का केंद्र बन रहा है।
विज्ञापन

पार्क के आसपास रैंप, व्यू पॉइंट और प्राकृतिक वातावरण विकसित किया जा रहा है। फुटा तालाब का जीर्णोद्धार होने से उसका प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हो गया है। युवा और श्रद्धालु यहां के प्राकृतिक नजारों को मोबाइल कैमरे में कैद करते हैं। वे फोटो और सेल्फी भी लेते दिखाई देते हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण के बाद नियमित साफ-सफाई, सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इससे यह बच्चों और नगरवासियों के लिए लंबे समय तक उपयोगी बना रहेगा।
विज्ञापन

कोट
पार्क का निर्माण तेजी से हो रहा है और जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि तैयार होने पर यह बच्चों, युवाओं और श्रद्धालुओं को बेहतर मनोरंजन व वातावरण देगा।
मनीष कुमार तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष

फोटो संख्या-14
फुटा तालाब के अद्भुत जीर्णोद्धार की सराहना की। उन्होंने बताया कि युवा यहां नहाने आते हैं और बच्चे तैराकी सीख सकते हैं। तालाब प्राकृतिक वातावरण से घिरा है, जिससे इसका दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। विश्वकर्मा के अनुसार, तालाब और पार्क के विकास से नगरवासियों को बेहतर स्थान मिला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

राघवेंद्र विश्वकर्मा

इनसेट
फोटो-15
पार्क के पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अराजक तत्वों ने इसे कई बार क्षतिग्रस्त किया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी तोड़फोड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। सेन ने प्रशासन से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
अंकित सेन






0 / 25,000
--------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed