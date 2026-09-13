फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Case registered against seven in-laws, including the husband, over the death of a pregnant woman.

Lalitpur News: गर्भवती की मौत के मामले में पति सहित सात ससुरालियों पर रिपोर्ट

Sun, 13 Sep 2026 01:25 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Case registered against seven in-laws, including the husband, over the death of a pregnant woman.
ललितपुर। गर्भवती महिला की 4 सितंबर को ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के मामले में मृतका के पिता ने ससुरालीजनों पर दहेज की मांग करते हुए पिटाई करने के आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
विज्ञापन

मध्य प्रदेश के थाना दिगौड़ा अंतर्गत ग्राम विघा निवासी भैयालाल ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री नीतू की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व रामदयाल निवासी ग्राम गुंदरापुर महरौनी के साथ की थी। शादी के बाद उसकी पुत्री अपने पति के साथ रह रही थी। 30 अगस्त को उसकी पुत्री नीतू की सास यशोदा, ननद राजाबेटी, ननदोई अजय निवासी ग्राम बछरई, धर्मेंद्र निवासी ग्राम कैलगुवां, जेठ दौलत, पति रामदयाल, ननदोई काशीराम निवासी धौलपुरा ने मिलकर बाइक की मांग को लेकर पुत्री के साथ गाली-गलौज करते हुए पिटाई की। उस समय उसकी पुत्री गर्भवती थी। पिटाई के चलते उसे गंभीर चोटें आई थी। उक्त घटना की जानकारी उसकी पुत्री नीतू ने उसे दी थी। इसके बाद वह और पुत्री का पति इलाज कराने के लिए ग्वालियर ले गए थे। यहां इलाज के दौरान 4 सितंबर की रात को नीतू की मौत हो गई। तहरीर में मृतका के पिता ने आरोपियों के द्वारा की गई पिटाई से पुत्री और उसके गर्भस्थ बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सीओ महरौनी अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। चिकित्सकों के पैनल में पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से होना पाया था। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed