Lalitpur News: मौसम बदलते ही वायरल फीवर के बढ़े मरीज
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:00 AM IST
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महरौनी-सिलावन। मौसम में बदलाव और बारिश के बीच क्षेत्र में वायरल संक्रमण का प्रकोप बढ़ने लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी की ओपीडी में पिछले कुछ दिनों से वायरल फीवर, जुकाम, खांसी और गले में खराश की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। मरीजों का उपचार कर रहे डॉ. सिद्धार्थ जैन ने बताया कि अस्पताल पहुंचने वाले अधिकांश मरीज वायरल फीवर के साथ जुकाम और खांसी से पीड़ित हैं। लगातार बदल रहे मौसम और बारिश के कारण मौसमी बीमारियों का असर बढ़ा है। चिकित्सक राजेंद्र भूषण पटैरिया ने बताया कि बरसात के मौसम में संक्रमण के कारण बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार दवा लेने के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।
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