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Lalitpur News: ललितपुर में विधिक शिविर से चार सौ से अधिक लाभार्थी हुए लाभान्वित

Mon, 02 Nov 2026 12:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:37 AM IST
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More than four hundred beneficiaries benefited from a legal camp in Lalitpur.
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को कल्याण सिंह सभागार में एक मेगा विधिक सहायता शिविर आयोजित किया। जनपद न्यायाधीश राजीव कुमार तृतीय ने कहा कि न्याय अब न्यायालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुलभ कराना है।
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उन्होंने इस शिविर को न्यायपालिका और कार्यपालिका का साझा प्रयास बताया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधिक सहायता में कठिनाई होने पर प्राधिकरण कार्यालय संपर्क करने को कहा। शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने चार सौ से अधिक जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। कुल 40 जनहितार्थ स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी मिली। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज जूनियर डिवीजन राखी भदौरिया ने किया।
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विभागों की सहभागिता और मुख्य आकर्षण
महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम, पंचायती राज और बैंकिंग संस्थान जैसे प्रमुख विभाग शामिल थे। पुलिस, जिला प्रोबेशन कार्यालय, डाक, उद्यान और शिक्षा विभाग ने भी सेवाएं दीं। जनपद न्यायाधीश ने 06 माह के बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई। यह कार्यक्रम शिविर का मुख्य आकर्षण रहा।
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विधिक परामर्श और उपस्थित अधिकारी
शिविर में उपस्थित नागरिकों को निशुल्क विधिक परामर्श दिया गया। उन्हें उनके अधिकारों और विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। लोक अदालत, पारिवारिक विवाद निस्तारण और महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर राकेश वर्मा, यादवेंद्र सिंह, सुनील सिंह, मयंक जायसवाल, रविशंकर गुप्ता, देवप्रिय सारस्वत, इंदर सिंह पटेल, संजीव कुमार बाजपेई और शेषनाथ चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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