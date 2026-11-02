Lalitpur News: ललितपुर में विधिक शिविर से चार सौ से अधिक लाभार्थी हुए लाभान्वित

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उन्होंने इस शिविर को न्यायपालिका और कार्यपालिका का साझा प्रयास बताया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधिक सहायता में कठिनाई होने पर प्राधिकरण कार्यालय संपर्क करने को कहा। शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने चार सौ से अधिक जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। कुल 40 जनहितार्थ स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी मिली। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज जूनियर डिवीजन राखी भदौरिया ने किया।विभागों की सहभागिता और मुख्य आकर्षणमहिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम, पंचायती राज और बैंकिंग संस्थान जैसे प्रमुख विभाग शामिल थे। पुलिस, जिला प्रोबेशन कार्यालय, डाक, उद्यान और शिक्षा विभाग ने भी सेवाएं दीं। जनपद न्यायाधीश ने 06 माह के बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई। यह कार्यक्रम शिविर का मुख्य आकर्षण रहा।विधिक परामर्श और उपस्थित अधिकारीशिविर में उपस्थित नागरिकों को निशुल्क विधिक परामर्श दिया गया। उन्हें उनके अधिकारों और विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। लोक अदालत, पारिवारिक विवाद निस्तारण और महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर राकेश वर्मा, यादवेंद्र सिंह, सुनील सिंह, मयंक जायसवाल, रविशंकर गुप्ता, देवप्रिय सारस्वत, इंदर सिंह पटेल, संजीव कुमार बाजपेई और शेषनाथ चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।