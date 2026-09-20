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Lalitpur News: भगवान शंकर स्वरूप में विराजे गणेश

Sun, 20 Sep 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:55 AM IST
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Lord Ganesha enshrined in the form of Lord Shankar.
बांसी। कस्बे के मध्य नदीपुरा मोहल्ला की गली के सामने गणेश उत्सव के तहत ‘बांसी के महाराज’ की भव्य झांकी सजाई गई है। झांकी में भगवान गणेश को शंकर स्वरूप में विराजमान दिखाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
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झांकी स्थल पर सुबह और शाम भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर में महिला मंडली की ओर से भजन-कीर्तन किया जाता है। वहीं, रात में बच्चों की टोलियां भक्ति गीतों पर नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना रही हैं। झांकी देखने के लिए कस्बे के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। समिति में रोहित राजा, कपिल शर्मा, नीरज शर्मा, छोटू नामदेव, शिवम राजा, दीपराज शर्मा, अनुज कनकने और परमाल राजा शामिल हैं। वहीं कस्बे में बच्चों ने भी अपने-अपने घरों में भगवान गणेश विराजमान किए हैं।
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