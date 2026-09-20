Lalitpur News: आरपीएफ की कार्रवाई से सड़कों पर लंबा जाम

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मध्य प्रदेश के ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम में इन दिनों 100वें अवतरण दिवस (जन्म शताब्दी महोत्सव) का भव्य धार्मिक आयोजन चल रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेन (शताब्दी, वंदे भारत, पंजाब मेल और पठानकोट एक्सप्रेस आदि) से ललितपुर स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहां से श्रद्धालु लगभग 75 किलोमीटर की आनंदपुर यात्रा के लिए निजी वाहन बुक करते हैं।शनिवार को जब शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें स्टेशन पर पहुंचीं, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री बाहर निकले। लेकिन आरपीएफ द्वारा सभी वाहनों को परिसंचरण क्षेत्र से बाहर कर दिए जाने के कारण उन्हें बाहर एक भी वाहन नहीं मिला।सामान लादकर पैदल चलने को मजबूर हुए यात्रीवाहन न मिलने और अचानक फैली अव्यवस्था के कारण वृद्धों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यात्रियों को अपना भारी-भरकम सामान सिर और हाथों पर लादकर करीब दो सौ मीटर पैदल चल सड़कों की धूल छाननी पड़ी और दूर जाकर वाहन तलाशने पड़े, तब जाकर वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके।एक घंटे तक ठप रहीं तीन प्रमुख सड़केंसर्कुलेटिंग एरिया से हटाए गए दर्जनों वाहन सड़क के दोनों ओर बेतरतीब ढंग से खड़े हो गए। इसके परिणामस्वरूप स्टेशन तिराहा, बाजार जाने वाली सड़क और देवगढ़ रोड तीनों प्रमुख मार्गों पर एक घंटे से अधिक समय तक भयंकर जाम लगा रहा। जाम और उमस के बीच वाहन चालकों, स्थानीय दुकानदारों और पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार की कार्रवाई से पहले उचित व्यवस्था की जाए ताकि देश के कोने-कोने से आ रहे श्रद्धालुओं और आम जनता को इस तरह की असहनीय परेशानी का सामना न करना पड़े।ऑटो चालकों ने मांगा परिसंचरण क्षेत्र में अलग स्थानरेलवे स्टेशन के बाहर परिसंचरण क्षेत्र से वाहन हटाने के बाद शनिवार को ऑटो चालकों ने एकत्रित होकर स्टेशन प्रबंधक व आरपीएफ अधिकारियों से वार्ता की। टैक्सी एसोसिएशन के महामंत्री कृष्ण बिहारी मिश्रा ने कहा कि ऑटो चालकों के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जाए। स्टेशन प्रबंधक ने दो दिन का समय दिया है, इसके बाद स्थान मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।कोटपरिसंचरण क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने से यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इसके चलते सर्कुलेटिंग एरिया में नो पार्किंग जोन से बसों, चार पहिया वाहनों को व टेंपो को हटाया गया है।-अर्जुनराम विडासर, थाना प्रभारी आरपीएफ।रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने और आने जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के लिए नियमपूर्वक उचित कार्रवाई की जा रही है। ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, रेलवे झांसी।