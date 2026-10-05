Lalitpur: गर्भवती महिला ने चार वर्षीय पुत्र के साथ कुएं में कूदकर दी जान, कस्बा जाखलौन में हुई घटना

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पुलिस के मुताबिक, पूजा सुबह अपने बच्चे के साथ घर पर थी। परिजन बाहर गए थे। दोपहर को जब परिजन लौटकर आए तो पूजा और उसका बच्चा घर पर दिखाई नहीं दिए। खोजबीन की गई तो पास में स्थित कुएं के बाहर कपड़े दिखाई दिए। कुएं में कूदने की आशंका पर परिजनों ने कुएं के अंदर पहुंचकर खोजबीन की तो पूजा और उसका बच्चा मृत अवस्था में मिले।महिला के बच्चे सहित आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर जाखलौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से कुएं के अंदर रस्सी और चारपाई की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतक पूजा गर्भवती बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूजा ने किन कारणों के चलते यह कदम उठाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। थानाध्यक्ष जाखलौन रामप्रकाश ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। पुलिस आत्महत्या और हादसे को लेकर जांच कर रही है।