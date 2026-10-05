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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Lalitpur: Pregnant woman jumps into a well with her four-year-old son and ends her life

Lalitpur: गर्भवती महिला ने चार वर्षीय पुत्र के साथ कुएं में कूदकर दी जान, कस्बा जाखलौन में हुई घटना

Mon, 05 Oct 2026 04:25 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 05 Oct 2026 04:25 PM IST
सार

पुलिस ने गांव वालों की मदद से कुएं के अंदर रस्सी और चारपाई की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस जांच में जुट गई है।

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Lalitpur: Pregnant woman jumps into a well with her four-year-old son and ends her life
कुएं से शव बाहर निकालते ग्रामीण। - फोटो : संवाद

विस्तार
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कस्बा जाखलौन के मोहल्ला हरदीला निवासी 26 वर्षीय पूजा पत्नी पुरुषोत्तम ने सोमवार की दोपहर अपने चार वर्षीय पुत्र के साथ घर के पास बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।
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पुलिस के मुताबिक, पूजा सुबह अपने बच्चे के साथ घर पर थी। परिजन बाहर गए थे। दोपहर को जब परिजन लौटकर आए तो पूजा और उसका बच्चा घर पर दिखाई नहीं दिए। खोजबीन की गई तो पास में स्थित कुएं के बाहर कपड़े दिखाई दिए। कुएं में कूदने की आशंका पर परिजनों ने कुएं के अंदर पहुंचकर खोजबीन की तो पूजा और उसका बच्चा मृत अवस्था में मिले।
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महिला के बच्चे सहित आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर जाखलौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से कुएं के अंदर रस्सी और चारपाई की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतक पूजा गर्भवती बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूजा ने किन कारणों के चलते यह कदम उठाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। थानाध्यक्ष जाखलौन रामप्रकाश ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। पुलिस आत्महत्या और हादसे को लेकर जांच कर रही है।
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