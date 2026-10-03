Lalitpur: मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

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कोतवाली तालबेहट अंतर्गत एक ग्राम निवासी पांच वर्षीय मासूम के साथ सुखपाल ने शुक्रवार को दुष्कर्म किया और भाग गया। मासूम को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया था। इधर तालबेहट पुलिस ने आरोपी सुखपाल निवासी ग्राम पवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पवा के जंगल मे छिपा हुआ है। पुलिस ने जंगल मे खोजबीन शुरू की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में आरोपी सुखपाल के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल सुखपाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

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मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद किया है।