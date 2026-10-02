Lalitpur News: पैंट्री कार में अनधिकृत यात्रा करते 32 पकड़े

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वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के निर्देशन में गाड़ी संख्या 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस और 12107 सीतापुर एक्सप्रेस की पैंट्री कारों में झांसी से ललितपुर के बीच औचक जांच की गई। कुशीनगर एक्सप्रेस की पैंट्री कार में 32 यात्री बिना टिकट यात्रा करते मिले। सभी से नियमानुसार जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें पैंट्री कार से हटा दिया गया। जांच के दौरान दोनों ट्रेनों की पैंट्री कार में अन्य अनियमितताएं भी मिलीं। मानक से छोटे आकार के करीब 500 गिलास पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा अनधिकृत पानी की बोतलों की 20 पेटियां भी मिलीं। इन्हें ललितपुर स्टेशन पर जमा करा दिया गया।जांच में सामने आई अन्य अनियमितताओं और यात्रियों की शिकायतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजी गई है। जांच टीम में मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक मनोहर लाल मीणा, सीटीआई स्टेशन अशोक त्रिपाठी, सीटीआई संजीव श्रीवास्तव, सीसीआई सोहन राय और कैटरिंग इंस्पेक्टर अशोक कुमार शामिल रहे।नियमित रूप से जारी रहेगा जांच अभियानरेलवे झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए पैंट्री कारों और ट्रेनों में नियमित औचक जांच व टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कुशीनगर एक्सप्रेस की पैंट्री कार में पकड़े गए 32 यात्रियों से 49,750 रुपये जुर्माना वसूला गया है।