Lalitpur: दो बाइकों की भिड़ंत में छात्रा की मौत, भाई घायल, ललितपुर-महरौनी मार्ग पर हुआ हादसा

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परिजनों के अनुसार दीपिका बृहस्पतिवार की रात को अपने भाई और बहन के साथ महरौनी जा रही थी। ललितपुर-महरौनी मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। इसमे बाइक सवार दीपिका गंभीर घायल हो गई और उसे मेडिकल काॅलेज पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि भाई विष्णु का प्राथमिक इलाज किया। दीपिका कॉमर्स से स्नातक कर रही थी और प्रथम वर्ष की छात्रा थी। जवाहर नवोदय विद्यालय से इसी वर्ष उसने प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।