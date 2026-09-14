Lalitpur News: ककरबई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वारंटी को किया गिरफ्तार

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ककरबई। ककरबई पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक रविकांत गोस्वामी ने पुलिस टीम के साथ ग्राम खरका निवासी कल्लू उर्फ अर्जुन उम्र 44 पुत्र सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, झांसी के न्यायालय से वारंट जारी थे। आरोपी थाना ककरबई और टोड़ी फतेहपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में कांस्टेबल आशीष यादव, रिजर्व कांस्टेबल रोबिन सिंह और रिजर्व महिला कांस्टेबल प्रीति शामिल रहीं।