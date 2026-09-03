Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

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मध्यप्रदेश के जिला अशोकनगर के थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम बारी निवासी मनीषा (23) पत्नी सोनू की तबीयत बिगड़ गई। परिजन एक सितंबर की शाम को मेडिकल कॉलेज स्थित इमरजेंसी में लाए, जहां पर उपचार के बाद नए 300 बेड भवन के सामान्य वार्ड में भर्ती कर कर दिया। दो अगस्त को महिला को उपचार के साथ ही संबंधित जांच के लिए सैंपल लिए गए। तीन सितंबर को सुबह लगभग नौ बजे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के वार्ड में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार न करने व इंजेक्शन लगाए जाने के बाद मौत होने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाया। इसके बाद सिविल लाइन चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने परिजनों के आरोपों की पुष्टि व मौत का कारण जानने के लिए पैनल के साथ पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी। लेकिन परिजन नहीं माने और बिना पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर चले गए।मेडिकल कॉलेज में महिला का उपचार वरिष्ठ चिकित्सक की निगरानी में किया जा रहा था। आरोप गलत है। परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था। लेकिन वह नहीं माने बिना पोस्टमार्टम के शव लेकर चले गए।-डॉ. गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेजदो सितंबर को सैंपल लेकर जांच कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट में लिवर काम नहीं कर रहा था। पीलिया, गुर्दे में सूजन, प्लेटलेट्स कम थीं।डॉ. पवनसूद, वरिष्ठ फिजीशियन, मेडिकल कॉलेज