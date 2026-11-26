बांसी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र प्रभारी शंकर सिंह लोधी ने कस्बा बांसी में व्यापारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची में नए नाम बढ़वाने, संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की।प्रदेश महामंत्री का व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक चली बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। शंकर सिंह लोधी ने समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूची में जिन पात्र लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें जुड़वाने के लिए अभियान चलाएं। जनता के बीच सक्रिय रहकर उनकी समस्याएं सुनें और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाएं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, पिछड़ा मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष इंजी. हाकिम सिंह, जिला कार्यसमिति सदस्य बद्री प्रसाद दुबे, मंडल उपाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, मंडल महामंत्री प्रमोद नायक आदि मौजूद रहे।