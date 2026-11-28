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शहर में जल मूल्य के 20,185 उपभोक्ता हैं, जबकि 23,165 गृहस्वामियों से जलकर लिया जाता है। इस तरह जल संस्थान कुल 43,350 उपभोक्ताओं और गृहस्वामियों से जलकर व जल मूल्य वसूलता है। नल का कनेक्शन होने पर जल मूल्य लिया जाता है। वहीं, गृहस्वामियों से नगर पालिका की ओर से लिए जाने वाले गृहकर का 12 प्रतिशत जलकर के रूप में वसूला जाता है।विभाग को हर साल छह करोड़ रुपये राजस्व मिलने का लक्ष्य है, लेकिन इसके सापेक्ष करीब तीन करोड़ रुपये ही जमा हो पाते हैं। शहर में कई उपभोक्ता लगातार बिल भेजने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कर रहे थे। इससे कुछ उपभोक्ताओं पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक का बकाया हो गया। विभाग ने बकायेदारों को कई बार नोटिस देकर बिल जमा करने के लिए कहा, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। इसके बाद जल संस्थान ने बकायेदारों को चिह्नित कर कार्रवाई की है।नोटिस देने के बाद भी लंबे समय से उपभोक्ता जल मूल्य जमा नहीं कर रहे थे, जिस पर आरसी जारी करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।- मुंशीलाल, अधिशासी अभियंता, जल संस्थानजल मूल्य के उपभोक्ता : 20,185जलकर देने वाले गृहस्वामी : 23,165कुल उपभोक्ता और गृहस्वामी : 43,350आरसी वाले उपभोक्ता : 1746इन पर बकाया राशि : 6.83 करोड़ रुपयेजलकर और जल मूल्य की कुल बकाया राशि : 4.20 करोड़ रुपयेसालाना राजस्व का लक्ष्य : 6 करोड़ रुपयेहर साल मिलने वाला राजस्व : 3 करोड़ रुपये