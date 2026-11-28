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बांसी स्थित बिजली घरों के फीडरों पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई किसान तो मजबूरन डीजल पंप चलाकर सिंचाई कर रहे हैं, जिससे खर्च बढ़ रहा है। एक दर्जन से अधिक गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें से आधा दर्जन से अधिक गांवों के किसानों को पलेवा संकट सता रहा है। किसानों के साथ-साथ विद्यार्थी समय पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और घरों में अंधेरा पसरा रहता है। जिम्मेदार अधिकारी फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।0000000000000तीन से चार घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इससे समय से खेतों में पलेवा तक नहीं हो पा रहा है। आपूर्ति का समय बढ़ाया जाए। -मयंक कौशिककम समय के लिए बिजली मिल रही है। उसमें भी लो वोल्टेज से मोटरें नहीं चल पा रहीं हैं। इससे सिंचाई का संकट बना हुआ है। -मनोज राजपूतलोड बढ़ने से एक साथ फीडर नहीं चल पा रहे हैं। इससे दिनों के अंतराल में सप्लाई की जा रही है।- सत्यनारायण थारू, उप खंड अधिकारी, जखौराप्रभारी मंत्री से की सुचारू बिजली आपूर्ति की मांगललितपुर। जिला पंचायत सदस्य कृष्णा मानसिंह यादव ने ब्लॉक तालबेहट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से कराए जाने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि तालबेहट के विद्युत स्टेशन के शहजाद फीडर, पूराकला फीडर और बांसी फीडर पर चुनगी धनगौल मावलेन में विद्युत आपूर्ति एक माह से तीन से चार घंटे ही सप्लाई हो रही है। इसमें लो वोल्टेज है। बीते दिनों से सप्लाई पूरी तरह से लगभग बंद है। इससे किसानों को खासी परेशानी हो रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि सूचना के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि, किसानों ने अस्थाई संयोजन की रसीदें व बिल तक जमा कर दिया है। संवाद