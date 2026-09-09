Lalitpur News: नष्ट फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की

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ललितपुर। जनपद में लगातार एक हफ्ते से अधिक समय से हुई बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है । किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरधा के प्रतिनिधि जितेद्र शिवशंकर तिवारी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है । इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार एक हफ्ते हुई बारिश से सतरवांस, बमरौला, पटसेमरा, बेटना, डोंसरा, उमरिया, बंगरिया, सलैया, बरौदिया, पटउआ, मिर्चवारा, अनौरा, निवाई, कुमरौल, जिजयावन, मसौरा खुर्द, खडेरा, भैंसाई आदि गांवों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिलाधिकारी से राजस्व व कृषि विभाग की टीम से सर्वे कराते हुए उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। संवाद