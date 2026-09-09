Lalitpur News: जल विहार पर्व पर सुम्मेरा तालाब पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:23 AM IST
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ललितपुर। श्रीरामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति ने 22 सितंबर को होने वाले जलविहार पर्व की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। समिति ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं।
समिति ने पर्व से पहले नगर के देवालयों के मार्ग समतलीकरण और सफाई की मांग की। शोभायात्रा रघुनाथ जी मंदिर से सुमेरा तालाब के घाट और जल विहार मैदान तक जाएगी। सुमेरा तालाब के बंध, घाटों की मरम्मत, सफाई और बिजली व्यवस्था भी मांगी गई है। विमान विहार वाले घाट पर वोट क्लब बनने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। इसलिए समिति ने वोट क्लब को अन्य जगह स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। तालाब पर जलविहार स्थान पर बढ़ती जनभागीदारी के कारण अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है।
पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन
पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में मार्ग की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। तालाब पर गोताखोरों की व्यवस्था और घाट पर पुरुष-महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी मांगी गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष बृजेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामाकांत चौबे और प्रबंधक हरविंदर सिंह सलूजा उपस्थित थे। कोषाध्यक्ष अमित तिवारी, महामंत्री प्रबल सक्सेना और मंत्री राकेश तामिया भी मौजूद थे। ऑडिटर चंद्रशेखर राठौर और संयोजक जगदीश पाठक सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
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समिति ने पर्व से पहले नगर के देवालयों के मार्ग समतलीकरण और सफाई की मांग की। शोभायात्रा रघुनाथ जी मंदिर से सुमेरा तालाब के घाट और जल विहार मैदान तक जाएगी। सुमेरा तालाब के बंध, घाटों की मरम्मत, सफाई और बिजली व्यवस्था भी मांगी गई है। विमान विहार वाले घाट पर वोट क्लब बनने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। इसलिए समिति ने वोट क्लब को अन्य जगह स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। तालाब पर जलविहार स्थान पर बढ़ती जनभागीदारी के कारण अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है।
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पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन
पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में मार्ग की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। तालाब पर गोताखोरों की व्यवस्था और घाट पर पुरुष-महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी मांगी गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष बृजेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामाकांत चौबे और प्रबंधक हरविंदर सिंह सलूजा उपस्थित थे। कोषाध्यक्ष अमित तिवारी, महामंत्री प्रबल सक्सेना और मंत्री राकेश तामिया भी मौजूद थे। ऑडिटर चंद्रशेखर राठौर और संयोजक जगदीश पाठक सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
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