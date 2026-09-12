Lalitpur News: बारिश से फसलों को भारी नुकसान, 1.02 लाख किसानों को मिलेगी सहायता

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अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक वर्षा हुई थी। इससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने इस पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की है। फसल नुकसान का सही और त्वरित आकलन करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। इन संयुक्त टीमों में राजस्व, कृषि विभाग और फसल बीमा प्रतिनिधि शामिल हैं। ये टीमें गांव-गांव जाकर पूरी पारदर्शिता से फसलों का सर्वे करेंगी। सर्वे में जनपद के 99,051 ऋणी और 3,162 गैर-ऋणी बीमित किसान शामिल होंगे। जनपद में कुल 1,02,213 किसानों ने फसल बीमा कराया है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुल 1,02,213 प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इनमें बीमित ऋणी और गैर-ऋणी दोनों श्रेणियों के किसान शामिल हैं। यह सहायता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों के अंतर्गत दी जाएगी। मध्यावस्था प्रतिकूलता के तहत एक विशेष प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा चुका है। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को भेजा गया है।