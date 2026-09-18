Lalitpur News: हाईवे पर कंटेनर ट्रक और बाइक की हुई भिडंत, बाइक चालक की मौत
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:24 AM IST
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ललितपुर। नेशनल हाईवे-44 पर थाना जखौरा के ग्राम लखनपुरा भौंरसिल के पास एक कंटेनर ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक चालक 32 वर्षीय धनंजय दुबे निवासी अमौराहा जनपद अयोध्या की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। मृतक एनएचएआई का कर्मचारी बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक बुधवार की देर रात करीब ढाई बजे झांसी-सागर नेशनल हाईवे-44 पर ग्राम लखनपुरा भौंरसिल के पास कंटेनर ट्रक व बाइक की भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को 108 एंबुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है । मृतक एनएचएआई का कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के परिजनों के आने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक बुधवार की देर रात करीब ढाई बजे झांसी-सागर नेशनल हाईवे-44 पर ग्राम लखनपुरा भौंरसिल के पास कंटेनर ट्रक व बाइक की भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को 108 एंबुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है । मृतक एनएचएआई का कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के परिजनों के आने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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