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Lalitpur News: कांग्रेस का बूथ स्तर पर फोकस, 2027 चुनाव के लिए जमीनी तैयारी तेज

Fri, 11 Sep 2026 12:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:09 AM IST
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Congress focuses on the booth level; ground-level preparations for the 2027 elections intensify.
ललितपुर-सौजना। महरौनी ब्लॉक के न्याय पंचायत सौजना में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुड्डू राजा बुंदेला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
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महासचिव बुंदेला ने सभी न्याय पंचायत अध्यक्षों से अपने-अपने बूथों पर अनिवार्य रूप से जाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर 15-15 नए सदस्य जोड़े जाएं। इन सदस्यों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बुंदेला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ना है। इसलिए हर बूथ पर पूरी मजबूती के साथ काम करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने कार्यों की फोटो तत्काल जिला अध्यक्ष को भेजने को कहा। इससे उनके कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जा सकेगी। बुंदेला ने सभी से अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए कार्य करने की अपील की।
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2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति
जिलाध्यक्ष रजक ने बैठक में कहा कि कांग्रेस के सभी बूथ लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यही संगठनात्मक ताकत दिखाई देगी। रजक ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर कांग्रेस को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे, तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। यह बैठक आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी।
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बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्य
इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित लोगों में मोहन सिंह चंदेल, संतोष कुमार झा और जितेंद्र सिंह परमार शामिल थे। रघुवीर सिंह बुंदेला, पुष्पेंद्र सिंह और रब्बी राजा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राकेश सेन सहित अन्य कई पार्टी सदस्य भी इस आयोजन का हिस्सा बने।
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