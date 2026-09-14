Lalitpur News: सुम्मेरा तालाब पर होगा घाटों का निर्माण, सदर विधायक ने भेजा प्रस्ताव

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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। सुम्मेरा तालाब पर नामदेव मंदिर के पीछे और शनि मंदिर की ओर विकास कार्य किए जाएंगे। सदर विधायक ने इसके लिए घाटों के निर्माण, योग केंद्र और ओपन जिम सहित कई प्रस्ताव दिए हैं। इन कार्यों से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।तालाब के किनारे बने पैदल पथ पर सुबह और शाम को बड़ी संख्या में लोग टहलने व योग करने पहुंचते हैं। इन लोगों ने सदर विधायक से विकास कार्य कराने की समस्या बताई थी। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के प्रस्ताव के तहत यहां घाटों का निर्माण भी कराया जाएगा। एक योग केंद्र और खुला व्यायामशाला भी बनाया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका द्वारा सुम्मेरा तालाब के किनारे पेवर ब्लॉक और बेंचों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। साथ ही, यहां चारदीवारी को भी ऊंचा किया गया है। इस पर एंगल लगाकर तारबंदी की जानी है। सुंदरीकरण के लिहाज से यहां दो प्राकृतिक झोपड़ी का निर्माण भी कराया जाएगा।सुम्मेरा तालाब पर घाटों का निर्माण व योगा सेंटर और ओपन जिम सदर विधायक की ओर से प्रस्तावित है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही यहां विकास कार्यों का निर्माण कराया जाएगा।दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।